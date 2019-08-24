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На дне Атлантики: как выглядит затонувший "Титаник"

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© Видео The Imagery should be credited to Atlantic Productions

Впервые за 14 лет исследователи спустились на дно Атлантики к легендарному “Титанику”.

Судно покоится на глубине 3800 метров и из-за сильного течения, соленой воды и бактерий постепенно разрушается.

Как выглядит сейчас лайнер – смотри на видео.

"Титаник" затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана, более чем в 600 километрах к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. На тот момент это был самый большой океанский лайнер.

Катастрофа случилась под конец пятого дня следования лайнера по трансатлантическому маршруту Саутгемптон — Нью-Йорк. Корабль по касательной столкнулся с айсбергом, а спустя почти три часа полностью ушел под воду.

Трагедия унесла жизни, по разным данным, от 1495 до 1635 человек.

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