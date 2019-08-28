Необычный гость: индейский вождь посетил саммит G7

Вождь бразильского племени Каяпо Раони Метуктире посетил на саммит "Большой семерки" в Биарриц.

Поначалу журналисты перепутали его с иранским президентом. На французском языке их имена схожи по произношению. Индейского вождя зовут Раони Метуктире, а иранского лидера - Хасан Роухани. Хозяин саммита поправил корреспондентов, объяснив, что Rohani и Raoni - разные люди.

Вождь прибыл на саммит с конкретной целью – рассказать о пожарах в лесах Амазонки, которые угрожают коренным народам материка. Первым помощь предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

Тропические леса Амазонки горят уже несколько недель. Бразильские леса называют "легкими планеты" – они производят около 20% кислорода на Земле.

Президенты стран G7 пришли к соглашению о мерах по сохранению тропических лесов и предоставлению помощи в размере 20 миллионов долларов.

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