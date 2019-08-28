12:18 28 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.26
  • EUR73.61
Поиск
Срочно:
Видео

Необычный гость: индейский вождь посетил саммит G7

Получить короткую ссылку
11 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly

Вождь бразильского племени Каяпо Раони Метуктире посетил на саммит "Большой семерки" в Биарриц.

Поначалу журналисты перепутали его с иранским президентом. На французском языке их имена схожи по произношению. Индейского вождя зовут Раони Метуктире, а иранского лидера - Хасан Роухани. Хозяин саммита поправил корреспондентов, объяснив, что Rohani и Raoni - разные люди. 

© Sputnik / Михаил Климентьев
Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7

Вождь прибыл на саммит с конкретной целью – рассказать о пожарах в лесах Амазонки, которые угрожают коренным народам материка. Первым помощь предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

Тропические леса Амазонки горят уже несколько недель. Бразильские леса называют "легкими планеты" – они производят около 20% кислорода на Земле.

Президенты стран G7 пришли к соглашению о мерах по сохранению тропических лесов и предоставлению помощи в размере 20 миллионов долларов.

Читайте также:

Теги:
лесные пожары, Бразилия, G7, Эмманюэль Макрон


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Россия" в Абхазии и "Кавказ" на сцене: День признания независимости в Сухуме
Необычный гость: индейский вождь посетил саммит G7
В цифрах: предварительные итоги президентской гонки в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia