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"Искандер" в деле: кадры учебно-боевого пуска ракеты

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© Видео Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" был выполнен на полигоне Капустин Яр.

В сообщении Минобороны России отмечается, что военные вели стрельбу по цели, которая имитировала важный объект условного противника. Она была успешно уничтожена.

Минобороны также уточнило, что во время учений расчеты комплекса "Искандер" выполнили несколько нормативов: перевод комплекса из походного положения в боевое, перегрузку ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанесение ракетного удара по заданным координатам.

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