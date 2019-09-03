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Точь в точь: реконструкторы воссоздали Бородинскую битву

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© Видео Ruptly

Члены военно-исторических клубов реконструировали знаменитое сражение 1812 года.

На Бородинское поле в Подмосковье съехались около тысячи человек из России, Франции и Германии, чтобы воссоздать легендарную битву.

Масштабное мероприятие провели к юбилею: в этом году музею-заповеднику "Бородинское поле" исполняется 180 лет.

Почему нынешние "воины" не стали соревноваться с армиями Наполеона и Кутузова в выносливости? И сколько продлилась баталия в этом году? Смотрите на видео.

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Теги:
сражение, Московская область, Бородино


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