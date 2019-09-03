Точь в точь: реконструкторы воссоздали Бородинскую битву

На Бородинское поле в Подмосковье съехались около тысячи человек из России, Франции и Германии, чтобы воссоздать легендарную битву.
Масштабное мероприятие провели к юбилею: в этом году музею-заповеднику "Бородинское поле" исполняется 180 лет.
Почему нынешние "воины" не стали соревноваться с армиями Наполеона и Кутузова в выносливости? И сколько продлилась баталия в этом году? Смотрите на видео.
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