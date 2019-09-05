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Подводный город: тайны и история Диоскуриады

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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба

На набережной Диоскуров в Сухуме находятся останки великой Сухумской крепости, которая пережила владычество различных империй.

Город-крепость был воздвигнут греками в VI веке до нашей эры. Древнегреческий миф гласит, что город основали братья-аргонавты Кастор и Полидевк Диоскуры, которые не пожелали возвращаться домой после добычи золотого руна. Город был назван Диоскуриада, но вскоре ушел под воду. По мнению ученых, из-за оползней, есть и другая версия – землетрясение.

В I веке нашей эры Диоскуриадой завладели римляне, которые отстроили на ее месте новый город и крепость. Назвали поселение – Себастополис, в честь императора Октавиана Августа.

Расчистка Сухумской крепости
© Sputnik / Томас Тхайцук
Расчистить историю: развалины Сухумской крепости приведут в порядок

В XIII веке на Черном море появились генуэзцы. Они стали владельцами обширных прибрежных территорий по всему северо-восточному побережью Черного моря. До XV века Себастополис принадлежал генуэзцам и был одной из многочисленных торговых факторий.

Уже в конце XV века на Черном море начала господствовать Османская империя. Турки перестроили крепость Себастополиса, соорудив бастионы и укрепив стены. Новые хозяева назвали город на свой лад – Сухум-Кале.

В XVIII веке абхазский царь Келешбей Шервашидзе-Чачба перенес в крепость свою резиденцию.

В 1810 году Сухум-Кале захватили русские войска, и крепость стала служить гарнизонным укреплением вплоть до русско-турецкой войны 1877–1878 годов. После этой войны у Сухум-Кале появилась новая роль: крепость стала тюрьмой для участников разгоревшегося в Абхазии восстания. 

Сейчас обломки древней Диоскурии служат в Сухуме архитектурным памятником, здесь проводятся археологические раскопки. Древний город – излюбленное место гостей столицы.

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Теги:
набережная, Сухум, Абхазия


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