Докатится до Балтии: Эрдоган пригрозил Европе новой волной беженцев

Сейчас в Турции пребывает около 3,6 миллионов беженцев, но Анкара готова открыть свои западные границы для них, если Евросоюз не поддержит инициативу по созданию зоны безопасности на севере Сирии.

"У нас нашли приют четыре миллиона беженцев. До какого-то момента мы тянем этот груз, но извините, мы не можем это делать бесконечно. Если зона безопасности не будет создана, и если мы не получим обещанную помощь Запада, нам придется открыть свои двери. Пусть посмотрят тогда сами, каково это. Конечно, мы продолжим поддерживать беженцев, пока сможем. Но есть опасность новой волны беженцев", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед членами правящей Партии справедливости и развития.

Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".