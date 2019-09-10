Зима близко: Европа активно запасается российским газом

До конца 2019 года российский “Газпром” закачает в европейские хранилища около 11 млрд кубометров газа – что в два раза превышает уровень прошлого года.

Причина крупных закупок не только в приближающихся холодах - Европа готовится к отмене транзита газа через Украину. Договор Газпрома" с Киевом прекратит действие уже 31 декабря этого года.

Независимость от российского газа многие годы остается идеей фикс для стран Балтии. Спасательной альтернативой они долгие считали строительство терминалов СПГ. Построить-то построили, но в итоге убытков оказалось в разы больше чем пользы.

Ежегодно Литва платит Норвегии более 60 миллионов евро за аренду плавучего терминала, который принимает поставки СПГ из той же России.

Закупать топливо у Москвы балтийским странам в принципе дешевле, но они продолжают кричать о необходимости "энергетической независимости" от России пытаются сорвать строительство газопровода "Северный поток - 2", не желая замечать его коммерческую выгоду для самих себя.