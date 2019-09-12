"Вы приглашали — я приехал": визит Путина в Дагестан

Президент отметил, что местные жители не только отстояли свою малую родину, но и показали пример всей стране. Также Путин сдержал обещание, данное во время поездки в Дагестан 20 лет назад, и выпил стопку. Тогда российский лидер не стал пить за успех антитеррористической операции и сказал, что обязательно сделает это, когда "задачи принципиального характера будут решены".
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