21:14 12 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.19
  • EUR71.83
Поиск
Видео

"Вы приглашали — я приехал": визит Путина в Дагестан

Получить короткую ссылку
34 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Фото: Youtube/ RT на русском

В рамках визита в Дагестан Владимир Путин встретился с ополченцами, которые принимали участие в боевых действиях в 1999 году и дали отпор террористам.

Президент отметил, что местные жители не только отстояли свою малую родину, но и показали пример всей стране. Также Путин сдержал обещание, данное во время поездки в Дагестан 20 лет назад, и выпил стопку. Тогда российский лидер не стал пить за успех антитеррористической операции и сказал, что обязательно сделает это, когда "задачи принципиального характера будут решены".

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вечер драмы и комедии: спектакль МХТ имени Чехова в Сухуме
"Вы приглашали — я приехал": визит Путина в Дагестан
Дыня или арбуз: что полезней? - инфографика на sputnik.by
Что полезнее: дыня или арбуз?
Соцсети
Sputnikabkhazia