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Путин и Эрдоган договорились о координации усилий в Сирии

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Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры за закрытыми дверьми в понедельник 16 сентября.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган будут тесно координировать усилия в Сирии для нормализации ситуации. Об этом президент России заявил на пресс-конференции после двухчасовых закрытых переговоров со своим турецкой коллегой в Анкаре. По словам Путина, они с Эрдоганом обсудили тему формирования Конституционного комитета Сирии. Российский лидер подчеркнул, что его члены не должны подвергаться давлению извне.

В Анкару президент России прилетел для встречи с главами государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. В состав российской делегации также вошли помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

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Теги:
Реджеп Эрдоган, Владимир Путин, Россия, Турция


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