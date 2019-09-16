Путин и Эрдоган договорились о координации усилий в Сирии

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры за закрытыми дверьми в понедельник 16 сентября.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган будут тесно координировать усилия в Сирии для нормализации ситуации. Об этом президент России заявил на пресс-конференции после двухчасовых закрытых переговоров со своим турецкой коллегой в Анкаре. По словам Путина, они с Эрдоганом обсудили тему формирования Конституционного комитета Сирии. Российский лидер подчеркнул, что его члены не должны подвергаться давлению извне.

В Анкару президент России прилетел для встречи с главами государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. В состав российской делегации также вошли помощник главы государства Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, а также спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

Читайте также: