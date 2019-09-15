Завершился второй этап поставок С-400 в Турцию

СУХУМ, 15 сен – Sputnik. Второй этап доставки в Турцию компонентов зенитно-ракетной системы С-400 завершился в воскресенье 15 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Ранее в оборонном ведомстве Турции сообщили, что компоненты доставлены на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Отмечается, что работы по установке системы ПВО и обучению персонала продолжаются. Комплексы планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 "Триумф" выступают Китай и Индия.
Покупка Турцией новейших российских систем ПВО С-400 уже спровоцировала трения в отношениях между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
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