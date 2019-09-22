Окружили Колизей: как проходит выставка детских рисунков в Риме

В Риме под открытым небом открылась крупнейшая выставка детских рисунков, приуроченная к Международному дню мира.

Международный день мира отмечается уже на протяжении 40 лет и в этом году проходит под лозунгом борьбы с изменениями климата.

На выставке "Цвета мира" юные художники из 126 стран представили более 5 тысяч работ. На выставке также представлены работы юных художников из России.

В тот же день в Нью-Йорке прошел молодежный саммит ООН по климату, а в понедельник пройдет саммит ООН, также посвященный проблеме глобального потепления.

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