Голливуд с молотка: на аукционе в Лондоне продадут реквизит со съемок культовых фильмов

Всего будет представлено 900 лотов из более чем 300 известных фильмов. Начальные ставки - с 40 тысяч фунтов.

В Лондоне с 30 сентября по 1 октября пройдет аукцион The Prop Store, на котором каждый желающий сможет купить реквизиты популярных фильмов.

Например, фанаты смогут купить: костюм Джокера, шлем штурмовика из киновселенной "Звездных войн", лицехват из "Чужого", броню из "Гладиатора", световой меч Сэмюэля Л. Джексона из "Звездных войн: Месть ситхов", пистолет Джеймса Бонда в исполнении Пирса Броснана в фильме "Золотой глаз", топор из "Сияния" с Джеком Николсоном и многие другие предметы со съемок фильмов.

С 18 сентября в лондонском кинотеатре BFI IMAX открылась бесплатная выставка, где представлены более 250 аукционных лотов.

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