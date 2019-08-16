Шпионский автомобиль Джеймса Бонда продан на аукционе Sotheby's

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 1965 года, "напичканный" рядом шпионских функций, был продан на аукционе Sotheby's в городе Монтерей в США за 6,4 миллиона долларов, передает РИА Новости.

"Самый известный в мире автомобиль - этот Aston Martin DB5 1965 года Джеймса Бонда был только что продан за 6,4 миллиона долларов. Аукцион Sotheby's в Монтерее установил новый рекорд для DB5!", - сказано в аккаунте Sotheby's в Twitter.

Покупатель, личность которого не называется, сможет разъезжать в машине агента 007, оснащенном "шпионскими функциями". Проданный автомобиль был создан для продвижения фильмов о Бонде и ни разу не был показан на экране.

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