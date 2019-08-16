Шпионский автомобиль Джеймса Бонда продан на аукционе Sotheby's

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Автомобиль Джеймса Бонда Aston Martin DB5 1965 года, "напичканный" рядом шпионских функций, был продан на аукционе Sotheby's в городе Монтерей в США за 6,4 миллиона долларов, передает РИА Новости.
"Самый известный в мире автомобиль - этот Aston Martin DB5 1965 года Джеймса Бонда был только что продан за 6,4 миллиона долларов. Аукцион Sotheby's в Монтерее установил новый рекорд для DB5!", - сказано в аккаунте Sotheby's в Twitter.
#SOLD: Kicking off #RMMonterey in style, the #JamesBond #AstonMartin DB5 brings a final record price of $6.4 million! @AstonMartinWork @astonmartin #007 #Bond #RMSothebys pic.twitter.com/FteY2uZBQI— RM Sotheby's (@rmsothebys) 16 августа 2019 г.
Покупатель, личность которого не называется, сможет разъезжать в машине агента 007, оснащенном "шпионскими функциями". Проданный автомобиль был создан для продвижения фильмов о Бонде и ни разу не был показан на экране.
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