Бесстрашные: туристам показали Чернобыльскую АЭС изнутри

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС разработали новый маршрут для туристов, желающие могут попасть в пункт управления 4-го энергоблока.

Уровень радиации в помещении, открытом для туристов, превышает норму в 40 тысяч раз.

Интерес к опасному объекту увеличился с тех пор как вышел сериал американского канала HBO "Чернобыль".

При этом в самой Припяти и на ЧАЭС съемки "Чернобыля" не проходили, хотя команда сериала и ездила туда в рамках подготовки. На самом деле, в роли ЧАЭС "снималась" Игналинская станция, Припять заменял один из районов Вильнюса, а Москву — Каунас.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

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