Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"

Пять серий "Чернобыля", вышедших на телеканале HBO, рассказывают о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о ликвидации ее последствий.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Мини-сериал "Чернобыль" завоевал три премии "Эмми". Картина обошла в номинации "лучший мини-сериал" "Побег из тюрьмы Дандемора", а также "Острые предметы".

За сценарий премию получил создатель "Чернобыля" Крэйг Мэйзин, а также за режиссуру сериала - режиссер Йохан Ренк.

Крэйг Мэйзин посвятил статуэтку всем жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.

71-я церемония вручения награды телеакадемии США транслировалась на телеканале Fox из Лос-Анджелеса.

Лучшим драматическим сериалом признана "Игра престолов".

Приз за лучшую женскую роль получила Джоди Комер, сыгравшая в сериале "Убивая Еву". Награду за лучшую мужскую роль получил Билли Портер, "Поза".

Лучшим комедийным сериалом стал сериал "Дрянь". В категории "лучший телефильм" победило "Черное зеркало: Брандашмыг".

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