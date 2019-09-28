"Предупреждение всему миру": Италия в ожидании схода ледника

Меры были предприняты, так как специалисты ранее предупредили, что масса льда объемом 250 тысяч кубометров на горной вершине Гран-Жорас ускорила движение, достигнув скорости 50-60 сантиметров в день.
"Новость об угрозе обрушения ледника на склоне Монблана - это тревожный сигнал, который не может оставить нас равнодушными. Мы должны встряхнуться и собраться", - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обращаясь к теме защиты окружающей среды.
Как отмечают эксперты, в связи с глобальным потеплением температура и кислотность океанов растет, а продуктивность морских систем падает. Таяние ледников и снежных шапок приводит к росту уровня моря, а также к увеличению числа опасных явлений.
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