"Предупреждение всему миру": Италия в ожидании схода ледника

Власти итальянского курортного города Курмайор закрыли дороги и провели эвакуацию района вокруг ледника Планпансьё в горном массиве Монблан из-за угрозы обрушения.

Меры были предприняты, так как специалисты ранее предупредили, что масса льда объемом 250 тысяч кубометров на горной вершине Гран-Жорас ускорила движение, достигнув скорости 50-60 сантиметров в день.

"Новость об угрозе обрушения ледника на склоне Монблана - это тревожный сигнал, который не может оставить нас равнодушными. Мы должны встряхнуться и собраться", - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обращаясь к теме защиты окружающей среды.

Как отмечают эксперты, в связи с глобальным потеплением температура и кислотность океанов растет, а продуктивность морских систем падает. Таяние ледников и снежных шапок приводит к росту уровня моря, а также к увеличению числа опасных явлений.

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