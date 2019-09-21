От Лондона до Сиднея: четыре миллиона активистов вышли на климатическую забастовку

Охватившая 163 страны забастовка приурочена к открытию климатического саммита ООН в Нью-Йорке 23 сентября, на котором руководства стран обсудят действия по предотвращению глобального потепления.

Инициатором забастовок за климат выступила в прошлом году шведская школьница Грета Тунберг. Она стала приходить к Шведскому парламенту вместо учебы и требовать активных действий от политиков. Ее предложение делать аналогичные забастовки школьников каждую пятницу нашло поддержку в мире, движение забастовок Friday For Future набрало обороты и вылилось в мировую забастовку.

Климатические забастовки с требованием к правительствам принять срочные меры по спасению окружающей среды прошли в 163 странах и собрали более 4 миллионов человек. Самые масштабные акции прошли в США и Европе.

Главная цель климатического саммита ООН - договориться о снижении выбросов парниковых газов. Регулировать снижение призвано Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, однако из 197 стран-подписантов только 12 утвердили документально свои цели по снижению выбросов СО2.

Все что нужно знать о климатической забастовке — в видеоролике RT.

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