Смерч над морем у берега Пицунды попал на видео

Очевидец заснял на камеру мобильного телефона завораживающее природное явление у берега в Пицунде и выложил в социальную сеть Facebook.

Смерч у берегов Пицунды, предположительно у устья реки Бзыбь, заметили после сильного дождя в субботу 28 сентября.

Огромный водяной столб сформировался в Черном море, достаточно далеко от берега.

Смерч — это не что иное, как атмосферный вихрь, который возникает в грозовом облаке. Обычно поперечный диаметр воронки смерча составляет 300-400 метров, хотя, если смерч касается поверхности воды, эта величина может составлять всего 20-30 метров, а при прохождении воронки над сушей может достигать до трех километров.

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