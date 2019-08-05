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"Человека сейчас утянет!": гигантский смерч в Сочи попал на видео

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Администрация курорта ранее объявила штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над морем.

СУХУМ, 5 авг — Sputnik. Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие над морем в районе Сочи.

На опубликованной записи хорошо видно, как огромная воронка высотой несколько десятков метров приближается к побережью.

"Человека сейчас утянет!" — говорит голос за кадром.

Водный столб прошел совсем близко от побережья и жилых домов.

В воскресенье в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей. В понедельник на Кубани также ожидаются сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами до 25 метров в секунду, на Черном и Азовском морях — сильные штормы. Сохраняется и угроза формирования смерчей в море на территории Сочи.

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