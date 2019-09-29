Покоритель небоскребов: "восхождение" французского Человека-паука на 153-метровое здание

В сети распространилось видео, которое Ален Робер, более известный как французский Человек-паук, снял во время покорения небоскреба во Франкфурте-на-Майне.

57-летний экстремал из Франции Ален Робер покорил 153-метровое здание Skyper в банковском квартале города. На "восхожение" альпинисту потребовалось 20 минут, после чего Ален Робер благополучно спустился вниз, где его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Полиция может предъявить ему обвинения в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении в жилище.

Восхождениями на высотные постройки по всему миру Робер занимается с 1994 года. За это время он совершил около 130 подъемов на различные объекты, среди которых самое высокое здание в мире - дубайская башня "Бурдж-Халифа".

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