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Как карточный домик: момент обрушения моста на Тайване после тайфуна

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© Видео Youtube/ RT на русском

ЧП произошло 1 октября в тайваньском уезде Илань. Длина моста составляла 140 метров, а высота над морем - 18,5 метра.

Камеры наблюдения засняли момент обрушения моста в рыбацкой деревне на востоке Тайваня.

ЧП произошло после того, как на острове закончился тайфун.

В момент обрушения на мосту находилось пять человек, а под мостом было несколько рыбацких лодок. 

На кадрах видно, что по мосту едет машина, не успевая доехать о безопасного места, она скатывается со складывающегося пополам моста в воду.

Сообщается, что пострадали десять человек, на месте продолжается разбор завалов.

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