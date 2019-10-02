Дрейфующие на кокаине: спасение трех колумбийцев в Тихом океане

Лодка с тремя колумбийцами, перевозившими кокаин, затонула в десятках километров от города Тумако в Тихом океане.

После того, как большая волна накрыла лодку с колумбийцами, она перевернулась, и правонарушители дрейфовали несколько часов в Тихом океане.

В лодке перевозили пакеты с 1 265 килограммами кокаина, которые и спасли жизнь колумбийцами, им удалось продержаться на плаву до появления помощи.

Мужчин арестовали, они подозреваются в незаконном обороте наркотиков.

Представитель управления ООН по наркотикам и преступности в Боливии Тьерри Ростэн оценил общемировые площади посадок коки, являющейся сырьем для производства кокаина, в 213 тысяч гектаров. По его словам, лидером является Колумбия со 146 тысячами гектаров (68,5% мировых посадок). На втором месте Перу (43,9 тысячи гектаров, 21% посадок). Боливия занимает третье место примерно с 10% посадок (23 тысячи гектаров).

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