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Контракт мечты: как видео из подземки перевернуло жизнь бездомной певицы

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© Видео Youtube/RT на русском

Для помощи женщине полиция вместе с городским советом создала благотворительный фонд, который собрал уже более 45 тысяч долларов.

Вокал Эмили Замурки растопил лед в сердцах американцев. Еще недавно 52- летняя женщина вынуждена была ночевать под мостами и питаться объедками. Сейчас чиновники приглашают ее открывать концерты классической музыки.

Сначала женщина испугалась, когда офицер полиции начал ее снимать, и попросила перестать. Когда же он ее убедил, она попросила никуда это видео не выкладывать, но он все-таки это сделал, и оно быстро разошлось в сети. Певица сразу получила первое предложение о работе, а вскоре ей, возможно, удастся подписать контракт на запись песни или альбома.

Сначала с Замуркой связался представитель одного из членов городского совета Лос-Анджелеса Бранимир Квартук и предложил ей спеть на открытии квартала Маленькая Италия, пишет Los Angeles Times. В свою очередь, издание TMZ сообщает, что известный продюсер и композитор Джоэль Даймонд, дважды номинированный на премию "Грэмми", собирается предложить ей контракт с собственным лейблом Silver Blue Records.

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Теги:
Лос-Анджелес, США


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