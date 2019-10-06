13:08 06 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.03
  • EUR71.35
Поиск
Видео

Подружиться со своей болезнью: бразилец придумал способ поддержать людей с витилиго

Получить короткую ссылку
6 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RT

Витилиго - нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи.

Бразилец Жуан Станганелли-младший обнаружил у себя необычную болезнь, когда ему было 38. Врачи диагностировали ему витилиго.

Это редкое заболевание кожи, выраженное в отсутствии пигмента на отдельных ее участках.

Физического дискомфорта болезнь не доставляет, воспринимается только как косметический дефект, который заставляет многих болеющих смущаться и комплексовать.

Чтобы поддержать других больных витилиго, особенно детей и подростков, которым особенно тяжело дается такое необычное отличие от сверстников, Жуан вяжет кукол с пятнами на коже и посылает их тем, кто нуждается в утешении.

Жуан понимает, как важно принять себя и подружиться со своей болезнью, и что в современном мире успешным может стать любой человек.

Сегодня даже среди моделей можно встретить девушек с нетипичной для этой индустрии внешностью, в том числе с заболеванием витилиго. Например, известная модель Винни Харлоу (урожденную Шантель Браун-Янг), которую в детстве обзывали "коровой" из-за недуга.

Девушка стала героиней двадцать первого сезона телешоу "Топ-модель по-американски". Она заняла шестое место среди 14 финалисток.

Сейчас она считается одной из самых популярных моделей – в ее портфолио есть съемки для обложек Glamour и Cosomopolitan. Также Винни снималась в рекламе Sprite.

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Серая зона": Донбасс глазами победителя Intarget Photolux Award
Подружиться со своей болезнью: бразилец придумал способ поддержать людей с витилиго
20 способов сэкономить на продуктах
Порядок в холодильнике: как сэкономить на продуктах


Соцсети
Sputnikabkhazia