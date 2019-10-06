Подружиться со своей болезнью: бразилец придумал способ поддержать людей с витилиго

Бразилец Жуан Станганелли-младший обнаружил у себя необычную болезнь, когда ему было 38. Врачи диагностировали ему витилиго.

Это редкое заболевание кожи, выраженное в отсутствии пигмента на отдельных ее участках.

Физического дискомфорта болезнь не доставляет, воспринимается только как косметический дефект, который заставляет многих болеющих смущаться и комплексовать.

Чтобы поддержать других больных витилиго, особенно детей и подростков, которым особенно тяжело дается такое необычное отличие от сверстников, Жуан вяжет кукол с пятнами на коже и посылает их тем, кто нуждается в утешении.

Жуан понимает, как важно принять себя и подружиться со своей болезнью, и что в современном мире успешным может стать любой человек.

Сегодня даже среди моделей можно встретить девушек с нетипичной для этой индустрии внешностью, в том числе с заболеванием витилиго. Например, известная модель Винни Харлоу (урожденную Шантель Браун-Янг), которую в детстве обзывали "коровой" из-за недуга.

Девушка стала героиней двадцать первого сезона телешоу "Топ-модель по-американски". Она заняла шестое место среди 14 финалисток.

Сейчас она считается одной из самых популярных моделей – в ее портфолио есть съемки для обложек Glamour и Cosomopolitan. Также Винни снималась в рекламе Sprite.

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