"Стоп! Снято": видео об опасном путешествии к действующему вулкану Дуконо

Профессиональный фотограф поднялся на активный вулкан в Индонезии, чтобы сделать удивительные снимки и снять видео кратера дроном.

Фотограф Вернон Дек отправился в экзотическое путешествие к расположенному в отдалении региону Халмахера в Индонезии, чтобы подняться на живой действующий вулкан Дуконо, который возвышается над поверхностью мирового океана более чем на 1330 метров.

Поход к кратеру вулкана занял около пяти часов. Смельчаку удалось запечатлеть удивительные и захватывающие виды живого вулкана. Сочетание длинных струй пепла, ночных брызг огня и огромная глубина кратера, снятая с помощью дрона, вызывает трепет.

По возвращении из путешествия в Индонезию Вернон сказал: "Дуконо является вторым самым активным вулканом в мире, так что была некоторая опасность не вернуться живым после свидания с такой мощной стихией. Но красота происходящего настолько захватила мое воображение, что я не думал о последствиях. Важен был каждый кадр, и все они получились потрясающими".

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