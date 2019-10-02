Девять километров в высоту: вулкан Шивелуч на Камчатке распыхтелся

Шивелуч, действующий вулкан на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта, выбросил столб пепла на высоту до девяти километров.

Пеплопада в населенных пунктах не зафиксировано. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Вулканический пепел может вызвать аллергию при попадании в легкие, вывести из строя автомобили и бытовую технику. Поэтому МЧС рекомендует в случае пеплопада забаррикадироваться дома с запасом респираторов и укрыть электрооборудование пленкой или плотной тканью.

Если пепел все же проник в жилище, следует надеть респиратор или хлопчатобумажную повязку, пропитанную содовым раствором – это поможет защитить дыхательные пути и легкие, рекомендуют спасатели.

Когда пеплопад закончится, дом и технику нужно тщательно очистить от его частиц. Желательно перед уборкой надеть респиратор и очки. Особое внимание при уборке надо уделить крыше, водосточным желобам и другим местам дома, где мог скопиться пепел.

Если же выброс пепла застал на улице, постарайтесь надежно защитить органы дыхания носовым платком. Желательно не заносить одежду с частицами пепла в помещение. Следует помнить, что в непосредственной близости от вулкана могут быть превышены предельно допустимые концентрации газа.

Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края.

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