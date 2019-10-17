"Атлантическая решимость": США перебрасывают ударные вертолеты в Европу

НАТО продолжает наращивать силы в Европе. В Бельгию были доставлены вертолеты Black Hawk, Apache и Chinook.

В рамках инициативы "Атлантическая решимость" в бельгийский порт Зебрюгге из США были доставлены вертолеты Black Hawk, Apache и Chinook. Цель миссии – противостояние мифической "российской угрозе". Операция была начата союзниками по НАТО после событий на Украине в 2014 году и заключается на данный момент в переброске дополнительных сил на территорию стран Восточной Европы и Балтии.

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