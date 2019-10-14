Эрдоган потребовал от НАТО выбрать между Турцией и террористами

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у НАТО и Турции "глубокие отношения, выстроенные десятилетиями", и альянс "поддерживает Турцию оборонительными ракетными системами".

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что НАТО не оказывает его стране должную поддержку, и призвал альянс сделать выбор между Анкарой и террористами, пишет РИА Новости.

"Мы члены НАТО, где есть пятая статья (устава, которая предполагает ответ всех участников альянса при нападении на одного из них), а мы находимся под угрозой террористической организации. И в соответствии с пятой статьей НАТО должна быть с нами. Вы с нами или с террористами? Точного ответа не дают", — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Глава государства также допустил, что происходящее может быть связано с тем, что Турция — единственная мусульманская страна в НАТО.

"Позиция ряда стран-членов НАТО в корне отличается от высказываний генсека Альянса Йенса Столтенберга", - сказал президент Турции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у НАТО и Турции "глубокие отношения, выстроенные десятилетиями", и альянс "поддерживает Турцию оборонительными ракетными системами".

Кроме того, Эрдоган добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон, с которыми он провел телефонные переговоры, "находятся под серьезным давлением дезинформации".

Во Франции заявили, что страна приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии.

Заявление было сделано по итогам заседания совета обороны и национальной безопасности под председательством президента Эммануэля Макрона в Париже.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

В воскресенье в Дамаске приняли решение разместить армию на всей границе с Турцией для помощи курдам. Правительственные войска начали переброску сил на север страны, в понедельник армия Башара Асада вошла в несколько подконтрольных курдам городов.

Ранее курдов поддерживал Вашингтон, однако после начала турецкой операции там заявили об отводе войск. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой ради защиты курдов. В РПК это восприняли как нарушение договоренностей.

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