Запад ссорится с Турцией: что ждет НАТО

Конфликт между Турцией и ее западными партнерами из-за военной операции Анкары против курдов на северо-востоке Сирии обостряется.

В четверг, 17 октября, вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео вылетели в Анкару для обсуждения кризиса в Сирии. Цель их визита – попробовать помириться. Члены Евросоюза, в свою очередь, один за другим отказываются от поставок оружия в Турцию.

Как рушится союз Запада и Турции и чем это грозит НАТО – смотри в нашем видео.

Остро стоит вопрос, чем эта конфронтация закончится для НАТО. Турция - важный партнер альянса на Ближнем Востоке, здесь находится стратегически важная авиабаза Инджирлик. Турция заявила, что пока не собирается пересматривать статус Инджирлика, но как долго продлится это "пока" - неизвестно.

Однако главная опасность для НАТО - дальнейшее сближение Турции и России. Эрдоган не раз подчеркивал, что хочет углублять военное сотрудничество с Москвой.

Ранее американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении. После того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Трамп в ответ на операцию Турции подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований.

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