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Внезапно и на малой высоте: летные учения штурмовиков Су-25СМ3

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© Видео Ruptly
Sputnik Абхазия

Экипажи новейших штурмовиков отработали действия по преодолению ПВО противника на учениях в Ставропольском крае.

В рамках плановой летной подготовки пилоты Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Ставропольском крае, отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена и эскадрильи.

© Sputnik / Саид Царнаев
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При выполнении заданий экипажи освоили способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны условного противника в степной и горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям неуправляемыми авиационными ракетами С-24.

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.

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Теги:
пилоты, военные учения, ПВО


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