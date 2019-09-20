Дали бой: мотострелки ЮВО отбили "атаку" в горах Абхазии

Плановые недельные учения российских военнослужащих в Абхазии проходили на полигоне "Цабал". В них приняли участие около тысячи человек.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Российские военные в Абхазии выполнили боевые стрельбы на полигоне Цабал в рамках планового учения в горах республики, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Мотострелки отработали огневые задачи из современных бронетранспортеров БТР-82АМ, стрелкового оружия, минометов "Сани", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7. Стрельба осуществлялась по целям, имитирующим бронетехнику, огневые точки и живую силу условного противника, говорится в сообщении пресс-службы.

По замыслу финального этапа учения, военнослужащим предстояло отразить атаку превосходящих сил противника, а затем нанести ему максимальное огневое поражение.

Для создания реальной боевой обстановки на полигоне использовались различные статические и динамические мишени, был задействован современный модульный комплекс стрельбищного оборудования, оснащенный компьютерами и радиопередающими устройствами.

Всего в ходе недельных учений было поражено более полутора тысяч целей, израсходовано свыше 25 тысяч боеприпасов, в том числе около ста артиллерийских снарядов.

Всего в учении приняли участие около тысячи военнослужащих, было задействовано более трехсот единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и реактивные системы залпового огня "Град" на базе автомобилей Урал.

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