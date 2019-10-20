Любовь и голуби: как пенсионерка Маро кормит сухумских птиц

82-летняя Маро Минджия из Сухума ежедневно кормит голубей, любовь к которым возникла 26 лет назад, во время Отечественной войны народа Абхазии.

Маро Минджия – бывшая костюмерша Абхазского Государственного драмтеатра. Женщина иногда подкармливала голубей, которые прилетали к ней на балкон. Но особого значения она этому не придавала.

Любовь к голубям началась 26 лет назад, во время Отечественной войны народа Абхазии. 23 сентября 1993 года Маро Минджия вместе с труппой Абхазского Государственного драматического театра отправилась на гастроли в Москву. Два голубя последовали за своей кормилицей и долетели до столицы России. Маро их, конечно же, заметила и узнала. Женщина приняла это за знак свыше. Вскоре она узнала об освобождении Сухума от грузинских оккупантов. С тех пор у Маро появилась особая любовь к птицам мира – "предвестникам победы".

Раньше местом встреч Маро с голубями служила площадь возле Сухумского дома мод. Но из-за конфликта с работниками учреждения, женщине пришлось искать новое место. Сейчас женщину с голубями можно встретить в парке Свободы.

Сейчас у Маро 180 голубей. Своих подопечных она зовет просто "гули-гули". Птицы сразу же прилетают на зов кормилицы. Ежедневно для голубей Маро покупает по три килограмма пшеницы. Вся пенсия женщины уходит на еду для птиц. Иногда с кормом для птиц Маро помогают неравнодушные люди.

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