В Литву прибыли американские танки и боевые машины пехоты

На полигоне в Пабраде, расположенном всего в нескольких километрах от границы с Белоруссией, техника и более 500 военнослужащих армии США останутся на полгода.

В Литву перебрасывают тяжелую технику для американских войск. На базу под Вильнюсом уже прибыли восемь танков "Абрамс" и больше 20 БМП "Брэдли". Вскоре из Польши подвезут еще несколько десятков боевых машин.

На полигоне в Пабраде техника и военослужащие останутся на полгода. Весной их задействуют в масштабных маневрах НАТО "Защитник-2020" на территории Польши и Прибалтики. Всего в них примет участие 37 тысяч человек, в том числе 20 тысяч американцев.

Это крупнейшая за четверть века переброска Вооруженных сил США в Европу. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал столь масштабные маневры неподалеку от западных рубежей России нагнетанием напряжения, но пообещал, что реакция на эти действия будет спокойная.

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