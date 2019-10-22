Встреча Путина и Эрдогана: началась с шутки, идет пятый час

Главной темой для двух лидеров станет ситуация в Сирии, включая вопросы нормализации обстановки на северо-востоке страны, противодействия международным террористическим группировкам и продвижения процесса политического урегулирования.

В резиденции "Бочаров ручей" в Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Владимир Путин по приезду гостя в Сочи приветствовал его шуткой.

Российский лидер обратил внимание Эрдогана на теплую и ясную погоду, которая в эти дни установилась в регионе.

"Такую погоду специально для вас включил", - пошутил Президент.

Ранее в Кремле оценили предстоящие переговоры, назвав их "сложными". Главам государств предстоит обсудить множество тем в рамках одного вопроса.

Так, в Москве хотят узнать дальнейшие планы Анкары относительно Сирии. Речь идет, в частности, о возобновлении военной операции "Источник мира", которая направлена против курдов. Российских политиков волнует, как это будет вписываться в план по урегулированию сирийского кризиса.

Самого Эрдогана заботит, прежде всего, уничтожение угрозы, которая, по его словам, исходит от курдских формирований.

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