Встреча Путина и Эрдогана: началась с шутки, идет пятый час

В резиденции "Бочаров ручей" в Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Президент Владимир Путин по приезду гостя в Сочи приветствовал его шуткой.
Российский лидер обратил внимание Эрдогана на теплую и ясную погоду, которая в эти дни установилась в регионе.
"Такую погоду специально для вас включил", - пошутил Президент.
Ранее в Кремле оценили предстоящие переговоры, назвав их "сложными". Главам государств предстоит обсудить множество тем в рамках одного вопроса.
Так, в Москве хотят узнать дальнейшие планы Анкары относительно Сирии. Речь идет, в частности, о возобновлении военной операции "Источник мира", которая направлена против курдов. Российских политиков волнует, как это будет вписываться в план по урегулированию сирийского кризиса.
Самого Эрдогана заботит, прежде всего, уничтожение угрозы, которая, по его словам, исходит от курдских формирований.
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