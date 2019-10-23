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Учебная "бомбардировка": самолеты ВВС США сымитировали авиаудар по Крыму

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© Видео ВВС США/сержант Стивен Адкинс/Дэвид Б. Глисон из Чикаго, Иллинойс/CC BY-SA 2.0
Sputnik Абхазия

Американские стратегические бомбардировщики, переброшенные в Великобританию из США, отработали задачи над акваторией Черного моря, в том числе проведя имитационную атаку на Крым.

Два  В-52Н Stratofortress ВВС США провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря. Сам полет длился 12 часов, во время него экипажи бомбардировщиков отрабатывали различные задачи, в том числе совместно с военными Румынии, Украины и Грузии. Во время тренировки один из бомбардировщиков приблизился к Крыму и сымитировал атаку на объекты, расположенные на полуострове.

В Крыму прошли учения с комплексами С-400 и Панцирь
© Sputnik
В Крыму прошли учения с комплексами С-400 и "Панцирь"

Случай этот произошел еще 19 октября, и в Крыму уже отреагировали на полет американского бомбардировщика рядом с полуостровом и имитацию атаки, заявив, что в случае реальной угрозы, до полуострова долетел бы не американский самолет, а его остатки после встречи с ракетами ЗРС С-400, прикрывающими Крым.

Необходимо отметить, что прошедшая имитация атаки со стороны американских бомбардировщиков у российских рубежей уже не первая. Весной этого года несколько В-52Н имитировали атаку базы Балтийского флота в Калининградской области, при этом не заходя в зону действия российских зенитных систем.

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Теги:
Россия, Крым, США


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