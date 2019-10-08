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Румынский фрегат Регина Мария во время учений НАТО в Черном море

Блокировать Крым: США всерьез берутся за Черное море

© AFP 2019 / Daniel Mihailescu
В мире
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Забор из зенитных ракет на побережье, больше кораблей, частые учения — американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад по стратегии "сдерживания" России в Черном море.

Эксперты центра утверждают, что Москва перебросила в Крым значительные силы, "несущие угрозу" инфраструктуре НАТО. О том, какие меры предлагается принять Пентагону, — в материале Андрея Коц для РИА Новости.

Закрытая зона

Аналитики RAND уверены, что Черноморский регион становится ареной противостояния России и Запада за будущее Европы. При этом Москва с помощью военной силы, а также информационных, экономических и энергетических инструментов пытается превратить Черное и Азовское моря в свою внутреннюю акваторию.

Авианосец класса Nimitz
© AP Photo. Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers
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Американские эксперты напоминают, что с 2015-го в Крым переброшены ракетные комплексы береговой обороны, прикрытые едва ли не самыми совершенными системами ПВО в мире — С-400 "Триумф". Там же развернуты радиолокационные станции раннего предупреждения и современные комплексы радиоэлектронной борьбы.

Особое внимание в докладе уделяется модернизации Черноморского флота. Авторы подчеркивают, что с 2014-го он пополнился шестью корветами, шестью подводными лодками проекта 636 "Варшавянка" и тремя многоцелевыми сторожевыми кораблями проекта 11356: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Три последних — носители крылатых ракет "Калибр", способных поражать цели во всей акватории Черного моря.

Все это, по мнению RAND, позволяет Кремлю создать в регионе так называемую зону ограниченного доступа (Anti-Access/Area Denial), в которой при военном столкновении силы НАТО понесут неоправданно высокие потери. Соответственно, ни один военный корабль альянса не будет чувствовать себя здесь в безопасности.

© Sputnik / Владислав Сергиенко
Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму

Для "предотвращения наступательного удара" эксперты предлагают срочно развернуть в Румынии и Болгарии современные системы ПВО, расширить район учений кораблей НАТО, а также помочь Украине и Грузии в развитии "национального оборонного потенциала".

© Sputnik / Игорь Зарембо
"Мало не покажется": Москва кое-что приготовила для кораблей НАТО в Черном море

При этом отмечают, что выработать единую стратегию в отношении России будет сложно, так как черноморские государства часто расходятся в своих интересах.

НАТО в Черном море

Вместе с тем, если взглянуть на события последних месяцев, напряженность в регионе нагнетает именно НАТО, а не Россия.

Как заявил весной этого года генсек альянса Йенс Столтенберг, западные корабли будут чаще заходить в порты Украины и Грузии, проводить совместные военно-морские учения и обмениваться разведданными. Постпред США при блоке Кэй Бейли добавила, что НАТО намеревается принять так называемый черноморский пакет мер. Он включает усиление воздушной разведки и прикрытие украинских кораблей, проходящих Керченским проливом.

Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze 2019 в Черном море
© Foto/ Євгеній Силкін / Міністерство оборони України
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze 2019 в Черном море

От слов к делу альянс перешел уже летом. В июле в Одессе стартовали международные военно-морские учения Sea Breeze 2019 с участием почти двух десятков стран. К маневрам привлекли 32 корабля, 24 самолета и более 900 морпехов. В воды Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни".

В район учений прибыли грузинский катер береговой охраны и болгарский малый противолодочный корабль, а также военно-транспортные самолеты НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту.

В конце июля альянс устроил еще одну масштабную тренировку в Черноморском регионе — на этот раз в Грузии. В Agile Spirit 2019 приняли участие более трех тысяч военнослужащих из 14 государств.

© Sputnik / Игорь Маслов
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Совфед тогда заявил, что учения стали демонстрацией силы и попыткой Североатлантического блока обозначить свое присутствие на западных и южных границах России, а Грузия превратилась в часть "механизма НАТО по воздействию на Москву".

"Санитарный кордон"

Российские и западные эксперты сходятся в том, что напряжение в регионе будет только расти.

На днях американский конгрессмен, член комитета палаты представителей по делам Вооруженных сил Джон Гараменди заявил на Варшавском форуме по безопасности, что в 2020-м США и их союзники по НАТО проведут крупнейшие со времен холодной войны европейские маневры. Они, как ожидается, будут проходить вдоль всей западной границы России и, вероятно, станут отработкой рекомендаций RAND Corporation на практике.

© Sputnik / Стрингер
Усиление НАТО в Черном море: союзники не желают идти ко дну "в пакете"

"В этих планах нет ничего нового, — считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. — США давно лелеют мысль о создании "санитарного кордона" из государств, враждебно настроенных к России, — от Балтики до Черного моря. В Вашингтоне понимают, что в Черном море им трудно конкурировать с Россией. Поэтому они пытаются "приучить" Россию к тому, что в эту акваторию заходят американские корабли. Американцы здесь всячески пытаются способствовать усилению давления на Россию, и не только собственными силами: хотят сподвигнуть других игроков к подобной тактике и стратегии — использовать ту же Болгарию, Румынию, Украину, Грузию".

Эксперт отмечает, что для США Черное море — не более чем дополнительная точка напряженности, в которой можно попытаться спровоцировать Россию на какие-либо действия. Подтверждение тому — последние инциденты в Керченском проливе.

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Теги:
Россия, США, Черное море


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