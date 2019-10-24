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Урбанизация и утилитарность: станция метро "Деловой центр" в Москве превратилась в подиум

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Sputnik Абхазия

Показ в московском метро открыл неделю мод Moscow Fashion Week. Дефиле прошло на закрытой для пассажиров станции "Деловой центр"

Показ коллекции дизайнеров концепт-стора "Секция" в московском метро открыл неделю мод Moscow Fashion Week. Свои коллекции, созданные для современных жителей мегаполиса, презентовали также известные дизайнеры, среди которых Даниил Анциферов, Kruzhok, RUSHEV, Sorry I’m not, Etudes, Carne Bollente, Ли-Лу, Husky, Isabel Marant, A.P.C., Helmut Lang, Opening Ceremony, Suncoo, Subterranei.

© REUTERS / Regis Duvignau
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Тематика fashion-шоу была в стиле локации. По платформе станции "Деловой центр", расположенной рядом с бизнес-центром "Москва-Сити", продефилировали модели в образах офисных сотрудников, завсегдатаев бизнес-тренингов и коуч-сессий.

Московское метро не первый раз становится fashion-пространством для проведения Недели моды в Москве. На станции "Воробьевы горы" работала выставка известных кутюрье, на "Площади Революции" прошел флешмоб с участием профессиональных моделей, а на "Деловом центре" – один из ключевых показов Moscow Fashion Week.

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Теги:
Москва, метро, мода


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