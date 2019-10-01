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Парящие и падающие: неделя моды весна-лето 2020 в Париже

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© AFP 2019 / Thomas Samson
Модели во время презентации коллекции Y/Project на Неделе моды Весна/Лето 2020 в Париже.

Лучшие наряды весны и лета 2020 года от лучших дизайнеров мира смогли увидеть гости недели моды Весна/Лето 2020 в Париже.

23 сентября в мировой столице моды, Париже, стартовала Paris Fashion Week, на которой были представлены коллекции лучших мировых дизайнеров.

Такие бренды, как Dior, Chanel, Givenchy, Saint Laurent, Chloé, Lanvin и другие презентовали на Парижской Неделе моды самые лучшие наряды весны и лета 2020 года. Не обошлось без головокружительных показов, звездных гостей и креативных локаций.

Смотрите в фотоленте Sputnik, что будет в тренде в следующем сезоне, и какие модели чаще других появлялись на подиуме.

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Парящие и падающие: неделя моды весна-лето 2020 в Париже
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