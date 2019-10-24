Установить порядок: кадры патрулирования сирийско-турецкой границы военной полицией России

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. На сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Силы будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения на 30 километров от границы, передает РИА Новости.
Российские военные полицейские провели встречу с представителями местной администрации, обсудили вопросы, касающиеся организации взаимодействия при выполнении поставленных задач.
Также начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира". Исключение составит город Камышлы.
Курдские вооруженные формирования должны будут уйти в глубь сирийской территории на 30 километров от границы. Для этого им предоставили 150 часов.
Эти договоренности приведут к окончанию военной операции "Источник мира". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров.
"Она прекращается. Все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений", — сказал он.
Как отметил Лавров, возврат контроля Дамаска над сирийско-турецкой границей поможет также и самим курдам.
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