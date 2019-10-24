Установить порядок: кадры патрулирования сирийско-турецкой границы военной полицией России

22 октября Россия и Турция подписали меморандум, согласно которому Анкара приостанавливает действие операции "Источник мира", обе стороны гарантируют суверенитет и целостность Сирии, а РФ содействует отходу курдских сил на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. На сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Силы будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения на 30 километров от границы, передает РИА Новости.

Российские военные полицейские провели встречу с представителями местной администрации, обсудили вопросы, касающиеся организации взаимодействия при выполнении поставленных задач.

О совместных действиях России и Сирии была достигнута договоренность в результате переговоров президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, это приведет к завершению турецкой операции "Источник мира" на территории Сирии. Однако для этого необходимо, чтобы курды выполнили обязательства и покинули регион, подчеркнул министр. По мнению экспертов, эти соглашения учитывают интересы всех сторон конфликта, что отличает их от договоренностей между Анкарой и Вашингтоном.

Также начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира". Исключение составит город Камышлы.

Курдские вооруженные формирования должны будут уйти в глубь сирийской территории на 30 километров от границы. Для этого им предоставили 150 часов.

Эти договоренности приведут к окончанию военной операции "Источник мира". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров лидеров.

"Она прекращается. Все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений", — сказал он.

Как отметил Лавров, возврат контроля Дамаска над сирийско-турецкой границей поможет также и самим курдам.

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