Сирийские курды покинули зону безопасности в рамках соглашения США и Турции

В США заявили, что совместно с турецкой стороной работают над возможностью превратить пятидневную паузу в военных действиях в постоянное перемирие.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Сирийские курды сообщили американской администрации, что выполнили все обязательства в рамках соглашения США и Турции и покинули зону безопасности, передает агентство Рейтер.

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что получил эту информацию от командующего арабо-курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF) генерала Мазлум Абди.

Турция и США в четверг договорились о том, что Анкара на пять дней остановит свою операцию в Сирии, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов время покинуть 30-километровую зону вдоль границы. Командующий арабо-курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF) генерал Мазлум Абди заявил, что это соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн - то есть лишь на треть контролируемой курдами приграничной зоны. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри подтвердил эти данные, отметив, что по поводу остальных районов Турция ведет переговоры с Россией и сирийскими властями.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган провел продолжавшиеся более 4 часов переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре, в результате чего стороны договорились о прекращении на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией.

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