Покоритель Европы: друзья из Челябинска добрались до Исландии на "Запорожце"

Двое друзей из Челябинска отправились на "Запорожце" 1976 года выпуска в путешествие по маршруту Санкт-Петербург – Исландия – Челябинск.

Друзья из Челябинска пересекли почти всю Европу на стареньком "Запорожцу". За полтора месяца автомобиль проехал 15 тысяч километров.

Маршрут начался в Краснодаре, там челябинцы приобрели автомобиль, затем "ушастый" раритет перегнали в Санкт-Петербург, где отремонтировали и подготовили к путешествию.

После этого началась основная часть путешествия, они взяли курс на Исландию, откуда должны были вернуться в родной Челябинск.

С собой автолюбители-авантюристы взяли необходимые инструменты на случай поломки шедевра советского автопрома.

"Нужен был такой набор, чтобы мы могли перебрать машину буквально на коленке", - рассказал один из путешественников.

И как выяснилось не зря – без поломок и приключений не обошлось

В Европе автомобиль приковывал любопытные взгляды, машину несколько раз предлагали купить или обменять.

Сейчас друзья из Челябинска готовят свой "Запорожец" к новому путешествию, они решили отправиться на Памир.

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