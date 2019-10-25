Покоритель Европы: друзья из Челябинска добрались до Исландии на "Запорожце"

Друзья из Челябинска пересекли почти всю Европу на стареньком "Запорожцу". За полтора месяца автомобиль проехал 15 тысяч километров.
Маршрут начался в Краснодаре, там челябинцы приобрели автомобиль, затем "ушастый" раритет перегнали в Санкт-Петербург, где отремонтировали и подготовили к путешествию.
После этого началась основная часть путешествия, они взяли курс на Исландию, откуда должны были вернуться в родной Челябинск.
С собой автолюбители-авантюристы взяли необходимые инструменты на случай поломки шедевра советского автопрома.
"Нужен был такой набор, чтобы мы могли перебрать машину буквально на коленке", - рассказал один из путешественников.
И как выяснилось не зря – без поломок и приключений не обошлось
В Европе автомобиль приковывал любопытные взгляды, машину несколько раз предлагали купить или обменять.
Сейчас друзья из Челябинска готовят свой "Запорожец" к новому путешествию, они решили отправиться на Памир.
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