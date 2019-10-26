Как весь мир пытается спасти Аральское море

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил превратить Приаралье в зону экологических инноваций и технологий.

Международная конференция организуется в рамках реализации инициатив и предложений Президента Республики Узбекистан, озвученных на Саммите Глав государств-учредителей Международного Фонда Спасения Арала 24 августа 2018 года

В рамках конференции предусматриваются демонстрация видеообращения Генсека ООН А.Гутерриша на церемонии открытия, проведение пленарной сессии, 4 тематический сессий, а также посещение зоны высохшего дна Аральского моря. На полях конференции также запланировано очередное заседание Межгосударственной комиссии по развитию, в рамках которого состоится передача председательства от Туркменистана к Узбекистану.

На конференции состоятся презентации и обсуждение продвижения 3-х инициатив Президента: проектов Концепции создания зоны экологических инноваций и технологий в регионе Приаралье; Специальной резолюции ГА ООН по объявлению региона Приаралья "Зоной экологических инноваций и технологий"; Региональной программы рационального использования водных ресурсов в ЦА.

Чайки. Архивное фото
© Sputnik / Вячеслав Бобков
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В ходе сессий и заседаний конференции будут отдельно презентованы проектные предложения Узбекистана по инновационному развитию региона Приаралье (всего 24 проекта на сумму 33 миллиона долларов).

Общее количество зарубежных участников ожидается – 203 человек из числа высокопоставленных чиновников, представителей дипкорпуса, зарубежных экспертов, представителей зарубежных СМИ и международных организаций в Узбекистане.

В числе ВИП-гостей спецпредставитель Генсека ООН по ЦА, Наталья Герман, спецпредставитель ЕС Питер Буриан, помощник Генсека ООН, постоянный координатор ООН Хелена Фрейзер.

По итогам конференции планируется принятие итогового Коммюнике.

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Теги:
Аральское море, Узбекистан


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