По воздуху: Минобороны России доставило в Сирию десятки бронемашин

Бронеавтомобили предназначены для перевозки личного состава и установки различного оборудования или систем вооружений, оборудованы бортовой информационно-управляющей системой, а также кондиционерами.

Министерство обороны России доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронемобилей "Тигр" и "Тайфун" для военной полиции.

"Самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены десятки бронеавтомобилей, на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи в районах сирийско-турецкой границы. Бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун" доставлены в Сирию с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Ранее в Сирию прибыли порядка 300 российских военных полицейских. Они уже приступили к оказанию помощи в обеспечении безопасности населения.

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