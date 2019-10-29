Тарифы не растут: инженер построил у себя на даче железную дорогу

Кто-то у себя на даче выращивает картошку, кто-то готовит шашлыки, а умелец Павел Чилин пошел еще дальше и построил на дачном участке узкоколейную железную дорогу с самодельным паровозом и вагонами!

В поселке Ульяновка Ленинградской области инженер-электромеханик Павел Чилин построил мини-версию железной дороги на своем участке.

Над проектом механик работал около десять лет. Ширина колеи самодельной дороги - всего 30 сантиметров. Однако это не мешает рельсовому пути выполнять все необходимые функции: узкоколейка облегчает транспортировку тяжелого груза, который есть у инженера на даче.

Строительство паровоза длилось немногим меньше, чем строительство железной дороги, которая имеет протяженность в несколько километров и проходит по нескольким мостам. В процессе участвовали многие местные жители, одобряющие задумку Чилина.

"Паровоз мы строили около восьми лет, за это время пришлось много делать, переделывать. Нам очень сильно в этом помогают наши друзья, соседи: кто-то притащит какую-то железку, кто-то притащит заготовку для моста. В общем, всегда находятся люди, которым тоже очень нравится, чем мы занимаемся", — говорит Павел Чилин.

Главным конструктором паровоза выступил мастер Сергей Терехов, без которого не обошлось и строительство железной дороги. Вдвоем с Павлом Чилиным им удалось создать интересный экземпляр, вдохновленный образцами начала XX века.

"Это, можно сказать, собирательный образ маленьких паровозов с военно-полевых железных дорог. Во время Первой мировой войны такого типа паровозы использовались для подвозки снарядов, для отвозки раненых на позициях. Также они используются в промышленности, на подъездных путях к шахтам", — говорит Павел Чилин.

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