Испортили праздник: как новая Call оf Duty приравняла россиян к террористам

Тысячи пользователей обвиняют разработчиков в откровенной русофобии и пропаганде. Дело дошло до того, что популярные блогеры даже отказываются участвовать в продвижении игры. Что вызвало гнев геймеров?

В Сети появился трейлер продолжения знаменитого компьютерного шутера, центральная тема которого — очевидно, сирийский конфликт. И здесь самое главное, кто, по мнению создателей, представляет абсолютное зло, а кого пытаются выставить отважными героями, которые, рискуя собой, спасают мирных жителей.

В роли первых, конечно же, русские. Вторые — это указывается прямым текстом — скандально известные "Белые каски", которые регулярно устраивают провокации с постановочными химатаками, чтобы обвинить во всем легитимный режим Асада. А еще можно поиграть за так называемых повстанцев, в которых безошибочно угадывается запрещенная "Ан-Нусра".

Российские штурмовики Су-25 “Грачи” по сценарию сбрасывают бомбы исключительно на мирных граждан, которых из-под руин достают благородные “Белые каски”. При этом создатели игры без малейшего стеснения утверждают, что не пытались поделить персонажей на хороших и плохих.

К чести западных геймеров надо отметить — даже их смутила эта кровавая клюква. Не всех, конечно, но многих. Разгорелся международный скандал, и создатели вырезали этот эпизод, но только из лицензионной версии, предназначенной для российского рынка. Весь остальной мир постепенно привыкал к мысли, что русские — они такие. Звери, а не люди. И вот та же команда выпускает новую версию. Теперь про Сирию. Неисчерпаемая тема.

Читайте также: