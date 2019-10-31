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Ночь адреналина: кадры с фестиваля экстрима в московском метро

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© Видео Ruptly
Sputnik Абхазия

Для проведения молодежного фестиваля уличных культур станцию метро "Деловой центр" переоборудовали на один вечер.

Станция московского метро "Деловой центр" сейчас закрыта для пассажиров, но это не мешает ей жить насыщенной культурной и спортивной жизнью. Не так давно на ней прошел самый настоящий показ высокой моды, а еще раньше – оперный концерт польского маэстро Анджея Марко. На этот раз станция стала площадкой для фестиваля уличных культур "Метро Индастриалс".

Более 100 атлетов соревновались друг с другом в экстремальных видах спорта. Необходимое оборудование, в том числе трамплины и скалодром разместили прямо на платформе.

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Теги:
фестиваль, Москва


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