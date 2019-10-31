Ночь адреналина: кадры с фестиваля экстрима в московском метро

Станция московского метро "Деловой центр" сейчас закрыта для пассажиров, но это не мешает ей жить насыщенной культурной и спортивной жизнью. Не так давно на ней прошел самый настоящий показ высокой моды, а еще раньше – оперный концерт польского маэстро Анджея Марко. На этот раз станция стала площадкой для фестиваля уличных культур "Метро Индастриалс".

Более 100 атлетов соревновались друг с другом в экстремальных видах спорта. Необходимое оборудование, в том числе трамплины и скалодром разместили прямо на платформе.

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