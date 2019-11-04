По воде и по льду: разработан очередной вездеход-шедевр

Новое творение отечественного конструктора Алексея Гарагашьяна с грузопассажирским отсеком на пять с половиной кубометров покажут на выставке "Вездеходер" в Москве.

Машина с индексом AG 20 стала уже 20-м по счету вездеходом на шинах низкого творения, разработанным Гарагашьяном. В этот раз инженер уделил особое внимание вместительности: в кабине могут с комфортом разместиться пять человек, а максимально – до 11 человек.

Управляется AG 20 с помощью штурвала, на который выведены основные переключатели систем вездехода. Также машина получила гидравлический поворотный механизм, коробчатую раму и цепной привод.

По словам создателя, вездеход способен с легкостью ездить по воде без дополнительных подготовок и выбираться на лед.

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