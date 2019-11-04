Эхо войны: орловские поисковики обнаружили схрон времен Второй мировой

В июле 1943 года на берегу реки Нугрь состоялось Бориловское бронетанковое сражение, победа в котором помогла советским войскам сломать оборону врага и переломить ход битвы за Орловский плацдарм.

В начале ноября из глубины реки Нугрь, которая находится в Знаменском районе Орловской области, извлекли 33 единицы огнестрельного оружия, которое находилось там со времен Второй мировой войны.

На находку "наткнулись" поисковики объединения "Наследие" в рамках исследования территории Бориловского бронетанкового сражения, оказавшего заметное влияние на ход войны.

На место события приехали сотрудники следственного управления, которые привезли с собой кадетов Некрасовской школы-интерната. Дети наблюдали, как водолазы достают оружие из реки, а позже внимательно слушали рассказ о подвиге участников Бориловского сражения.

Одно из самых жестких сражений военной операции "Кутузов" развернулось на реке Нугрь в июле 1943 года. После трех дней кровопролитных боев, в которых принимали участие 12 тысяч человек и свыше 1300 единиц бронетехники, оборона врага была прорвана, а ход битвы за Орловский плацдарм был переломлен.

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