Вторая мировая война началась 80 лет назад: архивные кадры

Восемьдесят лет назад 1 сентября Германия напала на Польшу – так началась Вторая мировая. Третьего сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну.

В апреле – июне 1940 года немцами были оккупированы Дания и Норвегия, 10 мая 1940 года силы вермахта вторглись в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, а через их территории – во Францию.

10 июня 1940 года в войну на стороне Германии вступила Италия. В апреле 1941 года гитлеровцы захватили Грецию и Югославию.

Из Европы война перекинулась на другие континенты. Итало-немецкие войска развернули наступление в Северной Африке.

22 июня 1941 года Германия перешла границы Советского Союза.

Крупнейшая в истории человечества война охватила 61 государство.

Читайте также: