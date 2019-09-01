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Вторая мировая война началась 80 лет назад: архивные кадры

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© Sputnik / РИА Новости

Восемьдесят лет назад 1 сентября Германия напала на Польшу – так началась Вторая мировая. Третьего сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну.

В апреле – июне 1940 года немцами были оккупированы Дания и Норвегия, 10 мая 1940 года силы вермахта вторглись в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, а через их территории – во Францию.

Польский солдат у памятника защитникам Вестерплатте в Гданьске
© AP Photo / Krzysztof Mystkowski
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10 июня 1940 года в войну на стороне Германии вступила Италия. В апреле 1941 года гитлеровцы захватили Грецию и Югославию.

Из Европы война перекинулась на другие континенты. Итало-немецкие войска развернули наступление в Северной Африке.

22 июня 1941 года Германия перешла границы Советского Союза.

Крупнейшая в истории человечества война охватила 61 государство.

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Теги:
Вторая мировая война (1939-1945)


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