Вторая мировая война началась 80 лет назад: архивные кадры

В апреле – июне 1940 года немцами были оккупированы Дания и Норвегия, 10 мая 1940 года силы вермахта вторглись в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, а через их территории – во Францию.
10 июня 1940 года в войну на стороне Германии вступила Италия. В апреле 1941 года гитлеровцы захватили Грецию и Югославию.
Из Европы война перекинулась на другие континенты. Итало-немецкие войска развернули наступление в Северной Африке.
22 июня 1941 года Германия перешла границы Советского Союза.
Крупнейшая в истории человечества война охватила 61 государство.
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