Бой всей жизни: Игорь Адлейба рассказал о чемпионском поединке в Екатеринбурге

Абхазский боксер Игорь Адлейба выиграл бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи, одолев Эдди Кольменареса из Венесуэлы на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге 2 ноября.

Новоиспеченный чемпион мира по боксу по версии WBO среди молодежи, абхазский спортсмен Игорь Адлейба в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказал о том, как складывался чемпионский поединок.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Десять лет в боксе

Решение стать боксером Игорь принял уже давно, этим видом спорта он занимается десять лет.

"Еще в детстве у меня появилась такая мечта, и со временем она становилась все сильнее и сильнее. Я хотел стать успешным боксером не в любительском, а в профессиональном боксе. Ждал совершеннолетия, а остальное время набирался опыта в любительском боксе", - подчеркнул Игорь Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бой всей жизни: Игорь Адлейба рассказал о чемпионском бое в Екатеринбурге

Дождавшись 18-летия, спортсмен перешел в профессиональный бокс. С этого момента Адлейба провел девять боев и во всех одержал победу.

Бой за звание чемпиона мира по версии WBO с венесуэльским спортсменом Эдди Кольменаресом назвал боем всей жизни.

"К этому бою я шел всю жизнь, я всегда мечтал стать чемпионом мира по одной из версий. В профессиональном боксе надо выигрывать все пояса, победа в WBO открывает все дороги, благодаря этой победе я смогу показать себя в других международных боях. Помимо этого пояса, есть еще три версии, мы можем объединить какие-то пояса, все зависит от того, как дальше я буду боксировать", - сказал боксер.

Теперь абхазскому боксеру предстоит защитить завоеванный титул чемпиона мира.

"После выигрыша титула нужно его защитить, первая защита произвольная. Есть определенный рейтинг спортсменов, ты выбираешь одного из подходящих. Вторая защита обязательная, то есть у двух-трех боксеров идет конкуренция, и победитель должен стать обязательным претендентом на этот пояс", - отметил Игорь Адлейба.

О чемпионском бое

Перед тем как выйти на чемпионский бой с Эдди Кольменаресом, необходимо было выстроить стратегию поединка, говорит Игорь Адлейба.

"У нас было немного информации об этом сопернике, мы видели один бой, по которому трудно было делать выводы. Но мы знали, что он хорошо бьет, все его победы были досрочными, по моему лицу можно увидеть, что он бьющий", - отметил он.

В первом раунде у абхазского боксера была задача понять, как боксировать с венесуэльцем, поэтому в начале поединка темп был невысокий.

"Мне надо было заставить его промахнуться, вызвать его на атаку и, отталкиваясь от этого, навязывать свой бокс. Все пошло по плану, в первом раунде я особо не работал, старался грузить его в корпус, тем самым заставить работать его", - сказал Адлейба.

Со второго раунда, по наставлению тренера, Игорь стал "поддавливать" соперника.

"Закончилось тем, что мы просто победили больше умом, потому что заставили соперника устать. В пятом и шестом раундах я дал ему поработать, поверить в себя, он выдохся. В седьмом и восьмом раундах я выложился на все сто процентов и считаю, что выглядел свежее. Мне пришлось рискнуть, даже получил рассечение", - отметил Игорь Адлейба.

Менеджер и наставник Игоря Адлейба Артур Адлейба в первую очередь поблагодарил всех, кто болел за абхазского спортсмена.

"После боя у меня было 76 пропущенных звонков, множество сообщений в социальных сетях. Мне было страшно смотреть на эти восемь раундов, было неспокойно, уже не думал о поясе, хотел, чтобы бой закончился. Но я себя одиноким не почувствовал, понимал, сколько писали о бое, что надо двигаться и обязательно завоевать этот пояс", - сказал менеджер.

Артур Адлейба рассказал, что во втором раунде Игорь получил травму правой руки.

"Я обратил внимание, что он не работает правой рукой, тренер из Абхазии Беслан Адлейба позвонил и спросил, почему он не бьет правой рукой. Когда Игорь вышел, он рассказал, что получил травму. Но, несмотря на это, он продолжал бой, и уже было понятно, что кровь из носа - нужна победа!" - сказал он.

Артур Адлейба поблагодарил президента страны Рауля Хаджимба за постоянную поддержку спортсмена.

"Этот человек семь лет назад, когда еще не был президентом, он поверил в Игоря", - отметил он.

Разглядеть потенциал

Когда Игорю было 13 лет, он стал заниматься боксом у Эдуарда Джопуа.

"Тогда я приходил в зал бокса и уже видел в нем потенциал, тогда я еще не был его тренером. Когда Игорь стал заниматься со мной, уже тогда он боксировал со взрослыми парнями, всегда был неуступчивым и с характером", - говорит тренер Беслан Адлейба.

Некоторые спортсмены задерживаются в юношеском и любительском спорте, однако Игорь хотел перейти в профессионалы.

"Когда выпала возможность, мы попросили, чтобы он провел свой первый профессиональный бой в Абхазии на мероприятии "Рождение чемпиона". Там он себя хорошо проявил, досрочно выиграл. На данный момент он проходит подготовку в городе Екатеринбург, у него грамотные и хорошие тренеры, один из них - Андрей Напольских, который воспитал известного боксера Руслана Проводникова", - сказал Беслан Адлейба.

Говоря о поединке и победе Игоря в Екатеринбурге, он отметил, что чемпионский титул по версии WBO - очень значимый приз, так как это одна из основных организаций в боксе.

"После боя подошел супервайзер данного турнира и сказал, что за 20 лет боев за титул чемпиона мира среди молодежи это самый яркий и зрелищный бой. Он был в восторге, помимо того, что он был супервайзером, он президент европейской организации WBO и вице-президент всемирной организации WBO. Он назвал поединок "днем года", - подчеркнул Беслан Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бой всей жизни: Игорь Адлейба рассказал о чемпионском бое в Екатеринбурге

Игорь Адлейба – чемпион мира по версии WBO среди молодежи, многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

Читайте также: